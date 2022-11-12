Özalp’ta 300 fidan Milli Ağaçlandırma Günü’nde toprakla buluştu

Özalp ilçesinde ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde 300 fidan toprakla buluşturuldu. Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Feyzullah Güpür ve kurum amirlerinin katılımıyla geleceğe nefes olması adına 300 fidanın öğrencilerle birlikte toprakla buluşturulması sağlandı.

Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan etkinlik katılımcıların toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verilmesiyle ve katılım sağlayan öğrencilere hediyeler dağıtılarak son buldu.