Özalp’ın doğal güzellikleri hayran bırakıyor
Van’ın Özalp ilçesindeki doğal güzellikler ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Özalp ilçesinde doğa gezgini Ergin Yıldırımçakar tarafından tanıtım çalışmaları yürütülen doğal güzellikler ziyaretçilerini ağırladı. Dodurağaç Mahallesi’nde bulunan Reşan Şelalesi ve İsabey Dağı zirvesindeki Sirmi Gölü’ne Vadi Doğa Spor Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen gezi büyük ilgi gördü.
Şelale ve gölün görenleri kendisine hayran bıraktığını ifade eden Yıldırımçakar, “Yıllardır Özalp ilçesindeki birçok doğal güzelliği gün yüzüne çıkarmaya çalıştım. Yıllarca vermiş olduğum uğraşlar sonucu bu güzellikleri ziyaret eden Vadi Doğa Spor Kulübü üyelerine teşekkür ederim” dedi.
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