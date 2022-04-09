Özalp'ta Nisan karı
Van’ın Özalp ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerin başlayan yağmur yeri kara bıraktı. Aralık devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı ilçede, yağan kar öğle saatleri erimeye başladı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|33
|74
|2. 1461 Trabzon FK
|33
|67
|3. Bodrumspor
|33
|64
|4. Sivas Belediyespor
|33
|57
|5. Afjet Afyonspor
|33
|56
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|33
|56
|7. Çorum FK
|33
|55
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|32
|53
|9. Somaspor
|32
|49
|10. İnegölspor
|33
|49
|11. Ankaraspor
|33
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|33
|40
|13. Diyarbekirspor
|33
|38
|14. Serik Belediyespor
|33
|36
|15. Sarıyer
|33
|36
|16. Adıyaman FK
|33
|35
|17. Turgutluspor
|33
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|33
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|33
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|33
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|32
|61
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Kayserispor
|32
|41
|15. Gaziantep FK
|31
|40
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|32
|27
|19. Rizespor
|32
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|29
|39
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|29
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|29
|36
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18