Özalp'ta Karasu Çayı dondu!
Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan soğuk havadan dolayı Karasu Çayı dondu.
Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava sebebiyle Özalp ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karasu Çayı dondu. Bu yıl kar yağışının az olması ile birlikte, ilçede etkili olan soğuk hava birçok dere ile Karasu Çayının donmasına neden olurken, donan menderesler güzel görüntüler oluşturdu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|29
|3. Adana Demirspor
|14
|27
|4. Başakşehir
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. İstanbulspor
|14
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Keçiörengücü
|18
|32
|4. Bandırmaspor
|18
|31
|5. Pendikspor
|18
|30
|6. Boluspor
|18
|30
|7. Bodrumspor
|17
|29
|8. Rizespor
|17
|29
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|16
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brentford
|16
|22
|8. Brighton
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Chelsea
|14
|21
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10