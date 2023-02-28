Özalp ilçesinde ağaçlar buz tuttu
Van'ın Özalp ilçesinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle ağaçlar buz tuttu.
Özalp ilçesinde etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde ağaçların dalları buzla kaplandı.
Bir evin çatısında eriyen kar sularının üzerine düştüğü ağaç tamamen buzdan ağaca dönüştü. Bazı ağaçların ise kırağı tutarak bembeyaz bir görüntüye büründüğü ağaçlar, güzel görüntü oluşturdu.iha
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