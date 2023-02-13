Özalp Buz Tuttu!

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. 2 bin 100 rakında bulunan Özalp ilçesinde sabahın erken saatlerinde termometreler eksi 31 dereceye kadar düşerken, gün içerisinde ise sıcaklık eksi 19 derece olarak ölçülüyor.

Gün içerisinde etkili olan sis yer yer görüş mesafesini düşürürken, trafikte de aksamalara neden oluyor. İlçede soğuk hava nedeniyle akan çeşmeler ve ağaçlar buz tutarken, saçaklarda ise yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

İlçe sakinlerinden Enver Şenkal, sabah evden çıktığında aracındaki termometrenin eksi 31 dereceyi gösterdiğini söyledi.İHA