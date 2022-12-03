Ordu Caddesi esnafından Vali Balcı'ya teşekkür...

Van'ın en büyük merkez camii olan Ulu Camii'ne ait abdesthane ve lavabolar Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenerek hizmete açılmıştı. Söz konusu sokakta bulunan esnaflar, Ulu Camii'nin abdesthanesinin baştan sona yenilenmesinden dolayı cami önüne teşekkür pankartı astı. Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki bazı camilerde bakım onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, kentin en önemli camilerinden Ulu Camii'nin abdesthane bölümü ve lavabolar tümüyle yenilendi.

Gazetemizde de yer alan haberde camii cemaati ve esnaflar emeği geçenlere teşekkür etmişti. Van'ın İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki Ulu Camii'ne ait abdesthane geçtiğimiz ay baştan sona yenilenerek hizmete açılmıştı. Titizlikle yapılan çalışmalarının tamamlanmasının ardından abdesthaneler geçtiğimiz ay kullanıma açılmıştı. Abdesthane alanının tamamında yeniden bir değişikliğe gidilirken, WC'lerin tamamı modern bir tasarımla yenilenmişti. Vatandaşların rahatça ibadetlerini yapabilmeleri için Van genelindeki camilerin ihtiyaç ve eksikliklerini gideren Van Büyükşehir Belediyesi, özellikle Ulu Camii'nde yaptığı yenileme çalışması ile büyük takdir toplamıştı. Ordu Caddesi esnafı, Ulu Camii'nin abdesthanesinin baştan sona yenilenmesinden dolayı Van Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür içeren pankart astı.

Van Bölge Gazetesi