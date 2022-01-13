Okul bahçesine bırakılan sahipsiz pitbull yakalandı

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından Salihiye Mahallesi’nde ikamet eden Fikret Atasever isimli vatandaş, belediye ekiplerini arayarak köpeğini teslim etmek istediğini belirtti. Eve giden belediye ekipleri, pitbull cinsi köpeği teslim aldı.

Gelen ihbar üzerine hareket eden belediye ekipleri, Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Aselsan İlkokulunun çevresinde başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeği yakaladı. Yakalanan iki pitbull cinsi köpek, belediye ekipleri tarafından Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim götürülecek.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Fatih, yapılan ihbarlar üzerine gittiklerinde okulun bahçesine sahipsiz bir pitbull cinsi köpek bırakıldığını belirterek, “Ekiplerimiz tarafından pitbull köpek alındı. Ayrıca Salihiye Mahallemizde bir vatandaşımız da pitbull cinsi köpeğini bize teslim etmek istediğini söyledi. Arkadaşlarımız pitbull cinsi köpekleri alarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edecekler” dedi.İHA