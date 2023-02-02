Okul bahçelerinde kar temizle çalışması

Hafta başı etkili olan kar yağışı nedeniyle okul bahçelerinde biriken kar, Özalp Belediyesi tarafından temizlenmeye başlandı. Pazartesi günü eğitim-öğretim döneminin başlaması ile merkezi ve kırsal mahallelerdeki okulların bahçelerinde karla mücadele ekipleri tarafından temizleme çalışması yürütülüyor.iha