Murat Kurum: Kira ve konut fiyatları düşmeye başladı

Geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını söylemişti.

150 bin konut yapılacak

Açıklanan projeyle birlikte 150 bin konut yapılacak, konutlar dar gelirli vatandaşlara kira öder gibi satılacak ve daha önce hiç konut sahibi olmayanlar bu konutları alabilecek.

Proje neticesinde, konut ve kira fiyatlarında düşüşlerin yaşanması sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Yeşilvadi 3 katlı Köprülü kavşak projesinin temel atma törenine katıldı.

Bakan Murat Kurum’a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

"Kira ve konut fiyatları düşecek"

Burada sosyal konut projesiyle ilgili konuşan Bakan Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin açıklanmasının ardından kira ve konut fiyatlarında düşüş yaşanacağını anlattı.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına; en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar. Şuna inanın. Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak; konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek.

"Aziz milletimiz için canla başla çalışıyoruz"

Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla; mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne, tüm esnaflarımız; 85 milyon kazanacak, Antep kazanacak. Söz verdiğimiz sürede şehirlerimize yeni konut ve ticari alanlarımızı kazandırıp, vatandaşlarımıza teslim ettik. Biz gece gündüz demeden aziz milletimiz için, devletimiz için, çocuklarımız için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Etkileri görülmeye başlandı"

Konuşmasının ardından Bakan Murat Kurum resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sosyal konut projelerinin etkisinin şimdiden etkisinin görülmeye başlandığını belirtti.

Bakan Kurum, "Eylül ayında açıklayacağımız sosyal konut projemizin etkilerini şimdiden görmeye başladık. Konut ve kira fiyatları düşüyor. İnşallah daha da düşecek!" dedi.

Ensonhaber