Muradiye Şelalesi’ne yoğun ilgi

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi’nde hafta sonu nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı.

ÇEVRE 15.08.2022, 10:39
Muradiye Şelalesi’ne yoğun ilgi

Her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kışın donmuş görüntüsü yazın ise gürül gürül akan akan suyuyla büyük ilgi gören şelale, özellikle gelin ve damatların da dış çekim için tercih ettiği mekanların başında geliyor. Bol bol hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar ise 20 metreden aşağı inen şelalenin karşısında çay içip günün keyfini çıkarıyor.

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