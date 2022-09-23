Muradiye'de yol yapım çalışmaları

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve Muradiye Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelere asfalt yol, stabilize yol iyileştirme ve genişletme çalışmaları devam ediyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan yaptığı açıklamada, "İlçe merkezimizde ve köylerimizde vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlamaları amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi Yol yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri ve Muradiye Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.