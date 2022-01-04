Muradiye'de kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Muradiye Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın talimatlarıyla harekete geçti. İlçe merkezi ve mahalle yollarını ulaşıma açan ekipler, tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.İHA
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