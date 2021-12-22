Muradiye'de 15 yerleşim yerinin yolu kapandı
Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Muradiye'de gün gece etkili olan tipi ve kar yağışı sonrası Otlakbaşı, Akbulak, Çakmak, Sarımehmet, Doğangün, Dağören, Akçaçay, Sürüyolu, Kuşçu, Erişen, Esenkoç, Adaklı, Gültepe ve Güllüçimen Mahallelerinin yolu kapandı. Muradiye Belediyesi ve Van Büyükşehi
Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk ışıklarından itibaren kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde ve ana arterlerde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.İHA
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|18
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|22
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|20
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|18
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|14
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|1. Ümraniye
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|17
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|P
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