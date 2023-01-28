Müdür Görentaş'tan Vanlı balıkçılara müjde

Vanlı balıkçılara müjde veren Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Bakanlığın "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti. Müdür Görentaş, buna göre, denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, gemi boylarına göre birim destekleme tutarlarının geçen yıla oranla yüzde 240-314 oranları arasında yükseltildiğini, birim destekleme tutarları en düşük 3 bin 500 lira, en yüksek ise 6 bin lira olacak şekilde düzenlendiğini vurguladı.

'BALIKÇILIĞA KADIN ELİ DEĞECEK' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Müdür Görentaş, ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Balıkçılığa Kadın Eli Değecek" projesiyle balıkçı gemisi sahibi veya ortağı olan kadın balıkçılara yüzde 25 ek destek uygulaması da bu yıl ilk defa hayata geçirildiğini ifade etti.

"TÜM BALIKÇI GEMİLER İÇİN DESTEKLEME YAPILACAK"

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, "Deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyo ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasların düzenlendiği tebliğin, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı ve geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemiler için destekleme yapılacak.

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden yararlanacaklar için 30 Ocak - 10 Mart 2023 tarihleri arasında gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği İl/İlçe Müdürlüklerine dilekçe ve ekleriyle birlikte balıkçı gemisinin sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.

Ayrıca İl/İlçe Müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olup olmadığı, SUBİS'ten kontrol edilecektir. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınacaktır" ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi