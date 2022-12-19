Müdür Görentaş'tan kedi ve köpek besleyenlere çağrı

Kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması süresinin dolmasına 2 hafta kaldı. Şimdiye kadar 5 milyon evcil hayvanın 777 bin 500'ü çiplendi. Bu kapsamda kedi ve köpek besleyen vatandaşlara çağrıda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık olduğunu belirtti.

Van'da şimdiye kadar 792 köpek, 116 kediye çip takıldığını belirten Müdür Görentaş, çip ücretinin 30, karne ücretinin 35, uygulama ücretinin ise 5 TL olmak üzere toplamda 70 TL olduğunu vurguladı. Sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin dijital kimliklendirme ve kayıt işlemleri için tanınan süre 31 Aralık'ta tamamlanıyor. Mikroçip uygulamasıyla 1 Ocak 2021'den bu yana 777 bin 507 kedi, köpek ve gelincik kayıt altına alındı. İşlem yaptırmayanlara yeni yılda 3 bin 642 TL para cezası uygulanacak. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin, hayvanlarını en geç 31 Aralık tarihine kadar mikroçip yöntemiyle, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor.

Bu kapsamda PETVET'e, hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Hayvanların deri altına uygulanan mikroçip sayesinde, kaybolmuş veya sokağa terk edilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak tespit edilebilecek.

Ayrıca kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altına alınacak. Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak 2021'den bugüne kadar ülke genelinde 427 bin 682 kedi, 349 bin 811 köpek ve 14 gelincik olmak üzere 777 bin 507 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı. Çiplendirme işlemi il, ilçe tarım müdürlükleri ve özel veteriner kliniklerinde yapılırken, il, ilçe müdürlüklerinde 70-85 TL, özel kliniklerde ise 150-250 TL arasında bir işlem ücreti alınıyor.

"HAYVANLARINI EN GEÇ 31 ARALIK TARİHİNE KADAR KAYIT ALTINA ALMALARI GEREKİYOR"

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirme ve kayıt işlemleri 31 Aralık tarihinde sona eriyor. Bilindiği üzere 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' 26/2/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelikle Tarım ve Orman Bakanlığımızca, ev hayvanı sahiplerinin, kedi, köpek ve gelinciklerine kimlik çıkartarak, doğum, ölüm, kayıp ve sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerine süresi içinde bildirmesi zorunlu hale getirildi.

Buna göre, ev hayvanı sahibi; kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlü tutuldu. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla ev hayvanlarının kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması için protokol imzalandı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişiklikle 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde "Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlüdürler.

Dijital kimliklendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir." hükmü ile Geçici madde 4 te 'Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorundadır.' hükmüne yer verilmiştir. Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tüm kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin, il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırabileceğine ilişkin hüküm eklendi.

Kedi ve köpek sahiplerinin 31 Aralık tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerimize veya serbest veteriner hekimlere başvurması durumunda her yaştaki sahipli kedi ve köpeklerin Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kayıt işlemleri yapılabilecektir" ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi