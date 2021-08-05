Mollakasım-Ayanıs yolu yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım-Ayanıs-Özyurt mahallelerinin grup yolundaki asfalt çalışmalarını tamamladı.

ÇEVRE 05.08.2021, 15:04
Mollakasım-Ayanıs yolu yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki asfalt ve yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 3,5 kilometrelik Mollakasım-Ayanıs-Özyurt mahalleleri grup yolunda asfalt çalışmalarını tamamladı. Kısa süre içinde belediyenin kendi öz kaynaklarıyla tamamlanan 3,5 kilometrelik grup yolunda dolgu, reglaj, sanat yapıları ve alt temel malzeme serimi yapıldı. Daha sonra asfalt serimi yapılan yolda, Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince uyarıcı trafik levhaları çakılarak yol çizgileri çekildi. Yapılan çalışmalarla daha modern ve konforlu hale gelen grup yolunda Türkiye'nin denize kıyısı olmayan tek mavi bayraklı halk plajı da yer alırken, yapılan çalışma hem mahalle sakinlerini hem de buraları ziyaret eden turistleri memnun etti.

Kaynak: İHA

#MollakasımAyanıs yolu yenilendi
Yorumlar (1)
dertli 15 saat önce
merkez eminpaşa mahallesinin yolları köstebek yuvası.yazıklar olsun ayrımcılığınıza.
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