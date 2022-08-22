Milyonlar harcanan bina çürümeye terk edildi

Van'da 2011 yılında temeli atılarak uzun bir süre yapımı bekletilen, ardından kentin trafik sorununa çözüm amacıyla milyonlar harcanarak tamamlanan çok katlı otopark tamamlanmasının ardından, hizmete açılmadan AVM'ye dönüştürüldü.

Milyonlarca lira harcanarak AVM'ye dönüştürülen bina kaderine terk edildi. İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan 6 bin 682 metrekare alan üzerinde, 424 araçlık olarak inşa edilen çok katlı otopark, açılmadan kapanmıştı. Van Bölge Gazetesi'ne konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van Ticaret Borsası Eski Başkanı Feridun, Van'ın en büyük sorunlarının başında otopark sorunu geldiğini belirterek, bu soruna çözüm bulması beklenen binanın AVM'ye dönüştürülmesine bir anlam veremediğini ifade etti.

Çok katlı otoparkın AVM'ye dönüştürülmesi için ayrıca 13,5 milyon lira harcandığını vurgulayan Başkan Irak, aradan bunca zaman geçmesine rağmen, binanın AVM olarak da hizmete açılmadığı söyledi. Otoparkın AVM'ye dönüştürülmesi sırasında statiğinin bozulduğu, bir deprem yaşanması halinde yıkacağı yönünde iddiaların söz konusu olduğunu söyleyen Başkan Irak, binada incelemelerde bulunmak isteyen İnşaat Mühendisleri Odası'na da izin verilmediğini ifade etti.

İhtiyaç olan otoparkın, çok büyük paralar harcanarak AVM'ye dönüştürüldüğünü ve büyük bir zarar verildiğini, halkın parasının heba edildiğini ifade eden Başkan Irak, söz konusu zararın, bu fikri ortaya koyan, altında imzası olan kimselere rücu ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

"HALKIN PARASI HEBA EDİLMİŞTİR"

Milyonlarca lira harcanarak kaderine terk edilen binayla alakalı gazetemize özel açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van Ticaret Borsası Eski Başkanı Feridun, "Van'ın en büyük sorunlarından biri otopark sıkıntısıdır. 2011 yılında dönemin belediyesi yaklaşık 7 milyon lira harcayarak 410 araç kapasiteli çok katlı otopark inşa ettiler.

Tamamlanan otoparkın hizmete açılması beklenirken, nerden kimden çıktıysa otoparkın AVM'ye dönüştürülmesi kararı alındı. AVM'ye dönüştürülmesi için ayrıca 13,5 milyon lira harcandı. (Bugünkü kurla 100 milyon liradan fazla) Aradan bunca zaman geçtiği halde AVM olarak da hizmete açılmış değil.

Otoparkın AVM'ye dönüştürülmesi sırasında statiğinin bozulduğu, bir deprem yaşanması halinde yıkacağı yönünde iddialar var. Bu iddia ile ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası 'Kendilerinin de bununla ilgili duyumları olduğunu ancak kendilerine inceleme fırsatı verilmediğini' söylüyorlar. İhtiyaç olan otoparkın hiç alakası yokken ve de ihtiyaç değilken çok büyük paralar harcanarak AVM'ye dönüştürülerek büyük bir zarar yapılmıştır.

Halkın parası heba edilmiştir. Söz konusu zarar, bu fikri ortaya koyan, altında imzası olan kimselere rücu ettirilmelidir. Diğer taraftan bu önemli sorunla ilgili olarak belediye hiçbir açıklama yapmıyor. Türkiye'de halkını dikkate almayan başka bir belediyeye rastlayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi