Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Van’ın İpekyolu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle “Geleceğe Nefes Ol” sloganıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

ÇEVRE 11.11.2022, 15:28
Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprakla buluşturuldu

İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen “Milli Ağaçlandırma Günü” etkinliğinde, Van Gölü sahilinde bulunan Kale Park’ta fidan dikimi gerçekleştirildi. İpekyolu Belediyesi tarafından “Milli Ağaçlandırma Günü” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, Hürriyet İlkokulu öğrencileri ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Kasım tarihini “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan etmesinin ardından “Geleceğe Nefes Seferberliği” çerçevesinde İpekyolu Belediyesi tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerle birlikte Kale Parkı’nda bulunan alana çok sayıda fidan dikimi gerçekleştiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, amaçlarının İpekyolu’nu daha yeşil ve yaşanabilir bir hale getirmek olduğunu söyledi. Aydın, “Bugün Milli Ağaçlandırma Günü.

Cumhurbaşkanımızın önerisiyle her yıl yapılan ve geleceğimize yapılan çok önemli bir etkinlik. Biz de bugün kurum çalışanlarımız ve çocuklarımızla birlikte ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ülkemizi ve ilçemizi daha yeşil ve yaşanabilir bir yer kılmaktır.

Amacımız bu tür etkinliklerle çocuklarımızla birlikte yeşile, doğaya ve çevreye daha duyarlı bir farkındalık oluşturmak. Bugün diktiğimiz yüzlerce ağaç ile farkındalığı arttırmak ve ağaç dikmenin, yeşilin ne kadar önemli olduğunu onlara vurgulamak istedik. İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanlarımızla hem ağaçlandırma hem de yeşillendirme çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek” dedi.

Programa İlçe Mili Eğitim Müdürü İsa Şipal, belediye başkan yardımcıları, birim müdürlerinin yanı sıra davetliler ve öğrenciler katıldı.İHA

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