Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’ de yapılan çalışmaları inceledi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde yağmur sularından kaynaklı su taşkınlarına karşı yapılan 9 ve 12 metre yüksekliğindeki duvar ile asfalt çalışmalarını inceleyip yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

ÇEVRE 07.09.2021, 17:02 07.09.2021, 17:05
Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’ de yapılan çalışmaları inceledi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberinde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte yağmur sularından kaynaklı su taşkınlarına karşı yapılan 9 ve 12 metre yüksekliğindeki duvar ile asfalt çalışmalarını inceleyip yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Erciş’i 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna hazırlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade ederek, “Ercişimize var gücümüzle çalışıyoruz.

Şehrimizi bir baştan bir başa imar, inşa ve ihya etmek istiyoruz. Hizmet noktasında bugün Ergücü Mahallemizdeyiz. Bulunduğumuz güzergah yaklaşık 6,5 kilometrelik bir hat. Mahallelerimizi şehir merkezine bağlayan bir hat oluşturmak istiyoruz. 140’dan fazla hizmet noktamız var. Çok geniş bir yol ağımız bulunmaktadır. Burası karayolları standartlarında yapılıyor. Bundan sonraki süreçte durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

Ergücü Mahallesi’nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Arvas, "Burada şu an beton asfalt çalışmaları yürütülüyor. Bu asfaltla artık vatandaşlarımız tozdan, çukurdan ve çamurdan kurtulacak. Aynı zamanda çok kaliteli bir asfalt. Sadece bu mahallemizde değil birçok noktada çalışmalarımız devam ediyor. Köy içlerini ise kilitli parke taşıyla kaplıyoruz. Yakın zamanda sel felaketine uğrayan Sahiliye Mahallemizde de 9 ve 12 metre yüksekliğinde duvarlar yaptık. Vatandaşlarımızın refahı için elimizden geleninin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

#Abdulahat Arvas #erciş #van
Yorumlar (2)
cift maaş 8 saat önce
satın somali iline v bağlı vekil,im vaski nin su zam ına ni acıklma yapacakmısınız ama yosa durmak yok zamlara devamı diyeceksiniz
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ecem 8 saat önce
Allah size kabul etmesin bi ekmeğe muhatc ettiniz bu halkı
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