Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’ de yapılan çalışmaları inceledi
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde yağmur sularından kaynaklı su taşkınlarına karşı yapılan 9 ve 12 metre yüksekliğindeki duvar ile asfalt çalışmalarını inceleyip yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberinde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte yağmur sularından kaynaklı su taşkınlarına karşı yapılan 9 ve 12 metre yüksekliğindeki duvar ile asfalt çalışmalarını inceleyip yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Erciş’i 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna hazırlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade ederek, “Ercişimize var gücümüzle çalışıyoruz.
Şehrimizi bir baştan bir başa imar, inşa ve ihya etmek istiyoruz. Hizmet noktasında bugün Ergücü Mahallemizdeyiz. Bulunduğumuz güzergah yaklaşık 6,5 kilometrelik bir hat. Mahallelerimizi şehir merkezine bağlayan bir hat oluşturmak istiyoruz. 140’dan fazla hizmet noktamız var. Çok geniş bir yol ağımız bulunmaktadır. Burası karayolları standartlarında yapılıyor. Bundan sonraki süreçte durmak yok yola devam diyoruz" dedi.
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