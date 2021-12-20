Meteorolojiden yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde beklenen kar yağışının Hakkari ve Bitlis il geneli, Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar (20-45 cm.) şeklinde ve salı (21.12.2021) günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.iha
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