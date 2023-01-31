Meteorolojiden Van için kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van dahil 33 için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise, 10 gün yağması beklenen karın miktarını gösteren haritayı paylaşıp uyardı. İşte 31 Ocak 2023 hava durumu raporu...

İzlanda soğukları tüm yurdu sardı

İzlanda soğukları yurdun tamamında etkisini gösteriyor. Soğuklarla birlikte Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok ilde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaştı.

Kar yağışının bugün itibarıyla iç kesimlerde de etkisini göstermesi bekleniyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı etkisini gösterecek.

33 il için kar uyarısı

Meteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Kuvvetli yağışlar olacak

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis, Salı Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

10 gün boyunca yağması beklenen kar miktarı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, 10 gün yağması beklenen kar miktarının haritasını paylaştı. Ökten, "Diyelim ki yurtdışına gittiniz. 9 Şubat öğleyin ülkeye döndünüz. Döndüğünüzde eriyenle yağanla ülkede yerde bulunan kar miktarı bu şekilde olması bekleniyor. Bu Dünya'nın en güvenilir modeli olan Avrupa modeli Ecmwf'dir. Değerler cm... İstanbul gün geçtikçe artacak." değerlendirmesi yaptı.

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