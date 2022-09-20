Meteorolojiden Van için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van ve 7 il için fırtına uyarısında bulundu.

ÇEVRE 20.09.2022, 16:26
Meteorolojiden Van için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında  Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı belirtildi.

Açıklamada, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi.

Havadis

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