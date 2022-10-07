Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede beklenen yağışlı sistemin yarın (cumartesi) akşam saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde etkili olmaya başlayacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Söz konusu yağışlı sistemin etkisi ile birlikte pazar günü tüm bölgenin aralıklarla sağanak ve bölgesel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, bölgemizde beklenen yağışlı sistemin etkisi ile mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın (cumartesi) Muş ve Bitlis, pazar günü ise Van ve Hakkari çevrelerinde olmak üzere tüm bölgede hissedilir derecede (6-8 santigrat) azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin edilmektedir. Pazar günü bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Muş ilinin doğusu, Van ilinin güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde zaman zaman bölgesel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ayrıca, pazar günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.