Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği belirtilerek, “Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edilmektedir. Yağışların, Bitlis çevrelerinde ise sabah saatlerinde hafifleyerek öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 2, Bitlis’te eksi 2, Muş’ta eksi 4 ve Hakkari’de 3 derece olması beklenmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde beklenen kar yağışlarının öğle saatlerine kadar Hakkari, Bitlis çevreleri ile Van'ın güney ve Muş'un güneybatı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.İHA