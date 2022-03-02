Meteorolojiden kuvvetli yağış, çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Bitlis, Muş ve Van'ın güneyinde ve Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi beklenmektedir. Ayrıca önümüzdeki 2 gün için Bitlis, Muş ve Van'ın güneyinde ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklentisi bulunduğu için meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 7, Hakkâri’de 5, Bitlis’te 4, Muş’ta 3 derece olması beklenmektedir. Mevsim normallerinde seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.