Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Muş, Bitlis ve Van'ın kuzeyinde akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi beklenmektedir. Ayrıca yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Bitlis’te 4, Hakkâri’de 11, Van ve Muş’ta 8 derece olması beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (50-70 km/sa), zaman zaman fırtına (60-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.