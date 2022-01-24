Meteorolojiden kuvvetli rüzgar, çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği belirtilerek, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde kadar genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/s), gece saatlerinden sonra hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 1, Bitlis’te eksi 3, Muş’ta eksi 4 ve Hakkari’de eksi 7 derece olması bekleniyor. Bölgemizde rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riski, tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulmasına bağlı görüş mesafesinde azalma ve kar sürüklenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.İHA