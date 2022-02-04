Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Bitlis ve Muş çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı, Van çevresinde gün boyu aralıklı kar yağışlı, Van'ın güney kesimleri ve Hakkari çevresinde ise aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli, öğle saatleri itibariyle batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 5, Muş 3, Bitlis 2 ve Hakkari’de 0 derece olması beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre; Hakkari ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi ve görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.