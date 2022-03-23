Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yer yer kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin geneli ile Van'ın güney ilçelerinin (özellikle yüksek kesimlerinin) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları; Van 3, Muş ve Hakkâri 5 ve Bitlis’te 2 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin geneli ile Van'ın güney ilçelerinin (özellikle yüksek kesimlerinin) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple vatandaşların ve yetkililerin ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgemizde beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâra bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.