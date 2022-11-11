Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçmesi tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları; Bitlis ve Van’da 10, Muş ve Hakkâri’de 13 derece olması beklenmektedir” denildi.