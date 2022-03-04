Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Aralıklı kar yağışlı geçmesi tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle güneyli ve güneybatılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İl merkezlerimiz için günün en yüksek sıcaklıklar; Van 3, Hakkâri 1, Bitlis eksi 1 ve Muş’ta 0 derece olması tahmin edilmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.