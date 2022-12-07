Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Muş, Bitlis ve Van'da bölgesel aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edilmektedir.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları; Muş’ta 7, Hakkâri’de 3, Van’da 6 ve Bitlis’te 4 derece olması beklenmektedir” denildi.iha