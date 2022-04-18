Meteorolojiden çığ, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Bitlis’te 14, Hakkâri’de 19, Van’da 17 ve Muş’ta 21 derece olması beklenmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının pazartesi ve salı günleri bölgemizde etkili olması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.