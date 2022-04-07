Meteorolojiden çığ, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağmurlu geçmesi beklendiği belirtilirken, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgârın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, yükseklerde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Van Gölü Hava durumu: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; dalga: 0,25 ila 0,75 metre; görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 10, Van 12, Muş ve Hakkâri’de 16 derece olması beklenmektedir” denildi.

“Çığ ve rüzgar uyarısı”

Açıklamanın devamında ise, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Van ve Hakkari çevrelerinde gerçekleşmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına kaynaklı çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

“Toz taşınımı uyarısı”

Açılmamanın sonunda ise “Bölgemizde güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen Suriye kaynaklı toz taşınımının Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasına bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.