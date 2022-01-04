Meteorolojiden çığ, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği belirtilerek, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 4, Hakkari’de 2, Bitlis’te eksi 1 ve Muş’ta 1 derece olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güneyli ve batılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/s), yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/s) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.iha