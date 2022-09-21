Meteoroloji Van’ın o ilçelerini uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış var!

Havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari ve Van’ın kuzey ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis’te aralıklı ve yer yer olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Van Gölü Hava Durumu: Parçalı ve çok; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan 4 ila 6, akşam 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, zamanla 1,50 m ; Görüş: İyi. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının; Muş 29, Van, Bitlis ve Hakkâri’de 26 derece olması beklenmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Van ve Çevre ilçelerde gece saatlerine kadar rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şehrivan Gazetesi