Meteoroloji Van için kuvvetli yağış uyarısında bulundu!

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Van Gölü Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının; Van 15, Muş 22, Hakkari 20 ve Bitlis’te 17 derece olması beklenmektedir.

Şehrivan Gazetesi