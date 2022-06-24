Meteoroloji Van'ı uyardı: Suriye ve Irak'tan toz geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van'ın da dahil olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşanacak olan Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının, Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini artırması ve Pazar günü sabah saatlerinden sonra ise etkisini kaybetmesinin beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (24.06.2022 Cuma) akşam saatlerinden sonra ve Cumartesi günü Güneydoğu Anadolu’nun doğusu (Diyarbakır’ın doğusu, Batman, Mardin, Siirt ) ile Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde ( Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Ağrı, Iğdır, Erzurum’un doğusu, Kars, Ardahan) Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir.

Toz taşınımının Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini artırması; Pazar günü sabah saatlerinden sonra ise etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

"Tedbirli olunması gerekmektedir"

Öte yandan; AFAD Van İl Müdürlüğü, toz taşınımı konusunda Vanlıları uyararak: "24/06/2022 Cuma Saat: 20.00-26/06/2022 Pazar Saat: 06.00 tarih ve saatleri arasında Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ile yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Havadis