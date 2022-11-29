Meteoroloji Van'ı uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Van ilinin güney ilçeleri olan Bahçesaray, Çatak, Gevaş ve Başkale’nin gece saatleri itibariyle yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Van’ın güneyinde çarşamba günü akşam saatlerine kadar yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilirken, yağışlı sistemin perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimizi terk etmesi bekleniyor. İlimizde beklenen yağışların; çarşamba günü Van ilinin güney (Bahçesaray, Çatak, Gevaş ve Başkale) ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, yaşanabilecek yağış anında kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.İHA