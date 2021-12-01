Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bugün için Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde 06.00 ile 21.00 saatleri arasında güney ve güneybatı yönlerden rüzgar ve fırtınanın kuvvetli, yer yer saatte hızı 50-75 kilometre, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtınanın saatte hızının 70-90 kilometreyi bulacağı belirtildi. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.İHA