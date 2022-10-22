Meteoroloji'den Van ve Hakkari için flaş uyarı!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Şehrivan Gazetesi