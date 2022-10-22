Meteoroloji'den Van ve Hakkari için flaş uyarı!
Kar yağışı Doğu Anadolu'da bazı iller beyaza bürürken yüksek kesimlerde kar yağışının bugün de devam edecek. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, havanın genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun Van ve Hakkâri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Şehrivan Gazetesi
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|Güneş
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|Yatsı
|Takımlar
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|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
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|7
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|9
|7
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|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Pendikspor
|9
|18
|3. Keçiörengücü
|10
|18
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|9
|17
|6. Manisa FK
|9
|15
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Rizespor
|9
|13
|9. Samsunspor
|9
|13
|10. Tuzlaspor
|9
|12
|11. Bandırmaspor
|8
|12
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|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
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|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
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|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6