Meteoroloji'den Van, Bitlis, Muş için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı!
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van’ın kuzey ilçelerinde (Merkez, Erciş, Çaldıran, Özalp, Muradiye) aralıklı olarak sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa), yükseklerde kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinden sonra 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının; Van 19, Bitlis 18, Hakkari 21 ve Muş’ta 22 derece olması beklenmektedir
ŞEHRİVAN GAZETESİ
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Karagümrük
|9
|9
|13. Giresunspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|8
|8
|15. Ankaragücü
|8
|7
|16. Sivasspor
|9
|7
|17. Antalyaspor
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|18
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Boluspor
|8
|15
|4. Pendikspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Samsunspor
|8
|13
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|8
|12
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Altay
|9
|7
|16. Gençlerbirliği
|7
|6
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|9
|14
|8. Brentford
|10
|13
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. Fulham
|9
|11
|11. Liverpool
|8
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. West Ham United
|9
|10
|15. Leeds United
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|9
|5