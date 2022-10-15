Meteoroloji'den Van, Bitlis, Muş için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa), yükseklerde kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinden sonra 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının; Van 19, Bitlis 18, Hakkari 21 ve Muş’ta 22 derece olması beklenmektedir

ŞEHRİVAN GAZETESİ