Meteoroloji'den 9 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini duyurdu. Buna göre bugün 9 ilde çamur yağacak nefes almak zorlaşacak. Öte yandan birçok şehirde sağanak yağış da var. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmezken Uzman isim Orhan Şen de önemli bir açıklama yaptı.

Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Güneydoğu Anadolu ile Hakkari, Şırnak ve Van Yağmurlu Akşam Doğu karadeniz yağmurlu Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksekleri KKY ve Kar yağışlı. Öğlen İstanbulun kuzey ilçelerinde hafif yağış olabilir. Sıcaklık değişmiyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak ile Van'ın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.