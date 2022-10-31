Meteoroloji'den 9 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Bugün Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. Çamur yağışı bekleniyor ulaşımda da aksamalar olabilir. İşte son yapılan açıklama ve bölge bölge son durum...

ÇEVRE 31.10.2022, 11:04
Meteoroloji'den 9 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini duyurdu. Buna göre bugün 9 ilde çamur yağacak nefes almak zorlaşacak. Öte yandan birçok şehirde sağanak yağış da var. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmezken Uzman isim Orhan Şen de önemli bir açıklama yaptı. 

Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Güneydoğu Anadolu ile Hakkari, Şırnak ve Van Yağmurlu Akşam Doğu karadeniz yağmurlu Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksekleri KKY ve Kar yağışlı. Öğlen İstanbulun kuzey ilçelerinde hafif yağış olabilir. Sıcaklık değişmiyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak ile Van'ın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Adana Demirspor 12 23
3. Beşiktaş 12 22
4. Galatasaray 11 21
5. Trabzonspor 11 21
6. Başakşehir 10 20
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Ankaragücü 11 11
14. Sivasspor 11 10
15. Antalyaspor 10 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 10 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9