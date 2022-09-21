Mahalle sakinleri imece usulüyle cami ve taziye evinin çevre duvarlarını yaptı

Saray ilçesine bağlı Kekikdüzü Mahallesi sakinleri, yıkılan eski okuldan çıkan malzemelerle cami, taziye evi ile park duvarlarını yaptı. Mahalle muhtarı M. Salih Özgür, "Mahallemize yeni okul yapıldı. Yeni okulun yapılmasıyla yıkılan eski okuldan çıkan hafriyatı ile cami, taziye evi ve parkın çevre duvarlarını yapmaya karar verdik. İşçilik maliyeti çok yüksek olduğundan dolayı imece usulü ile kendimiz yapmaya karar verdik ve hep beraber çevre duvarları ile kilit taşları yapımını gerçekleştik. Bize bu konuda desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Yunus Ataman'a teşekkür ederiz” dedi.iha