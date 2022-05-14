Lise öğrencileri kurak okul bahçesini yeşillendirdi

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, daha önce kurak olan okul bahçesini sebze ve meyve bahçesine dönüştürdüler.

ÇEVRE 14.05.2022, 11:03
Lise öğrencileri kurak okul bahçesini yeşillendirdi

Daha önce kurak olan okul bahçesini verimli hale getirmek isteyen Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, sosyal etkinlik dersini fırsat bilerek okula bahçesini önce yeşillendirdi. Daha sonra burada meyve dikimi yapan öğrenciler, sebze ekerek üretimin keyfini yaşadı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Naim Ahmetoğlu, “Sınıfın dört duvardan ibaret olmadığını, eğitim-öğretimin çok daha geniş çaplı olduğunu gösterdi öğretmen arkadaşlarımız. Öğrencilerimiz güzel etkinlikler yapıyor, bizler de destek olmaya çalışıyoruz. Güzellikler devam ediyor. 'Canik her yerde' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Okulun kimya öğretmeni Ozan Sağır ise amacının öğrencilerin toprakla haşır neşir olmalarını sağlamak olduğunu ifade ederek, “Boş bir arazimiz vardı ve kuraktı. Şimdi yemyeşil oldu. Amacımız çocuklara üretmenin keyfini yaşatmak. Burada çeşitli meyve ağaçlarımız var. Kayısı, kiraz, erik, badem ve ceviz ağacımız var. Öğrencilerimizle beraber yaptık ama hala eksiklerimiz var. Özellikle burada bir iki çardağımız olsaydı; öğrenciler teneffüste yeşil alanda oturup hem sohbet edebilirler hem ders çalışabilirler hem kitap okuyabilirler hem de kendi ürettikleri meyveleri yemenin de hazzını yaşarlar” dedi.

Böyle bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise okul müdürü Naim Ahmetoğlu ve öğretmenleri Ozan Sağır’a teşekkür ederek, yetkililerden iki çardak talebinde bulundular.

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