Kuraklığa dikkat çekmek amacıyla Van Gölü’ne kar kütleleri attılar

Türkiye'de geçen yıl yaşanan kuraklıktan Van Gölü de nasibini aldı. Bu yıl kar kalınlığının yaklaşık 10 metreyi bulduğu Bitlis’te bir grup genç, kar kütlelerinin göl seviyesini arttıracağını düşünerek harekete geçti. Kuraklığın gözle görülür derecede olduğu Van Gölü’nde suların çekilmesiyle birlikte birçok tarihi yapılar ortaya çıkarken, vatandaşlar bu duruma dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada paylaştıkları video ile durumu gözler önüne sermişti. Tatvan sahilinde bir araya gelerek biriken kar kütlelerini göle atan gençler, oluşturdukları farkındalık ile yetkililere seslenerek Van Gölü’ne çare bulunmasını istediler.

Amaçlarının Van Gölü’nün kuraklıktan dolayı kaybolmaya yüz tutmasını engellemek olduğunu söyleyen gençlerden Serkan Kaya, "Amacımız, gözümüzün nuru Van Gölü’nün kuraklıktan dolayı suyunun çekilmesi ve yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmasını engellemektir. Bizler küçük parçadan başlamış olabiliriz ama eminim ki bizi görüp harekete geçecek çok yetkili var. Bu doğal güzelliğin kaybolmasına izin vermeyelim, doğamızı ve memleketimizi koruyalım" diye konuştu.

Etkinliği mizah amaçlı yaptıklarını fakat mizahın altında acınası bir durumun olduğunu dile getiren Mensur Diksin ise "Van Gölü’ndeki suyun çekilmesine farkındalık oluşturmak amacıyla kar kütlelerini attık. Buradaki amacımız, aslında bu kuraklıktan kaynaklı olarak Van Gölü’nün gözümüzün önünde eriyip gitmesi bizi kötü etkiledi. Bu bizim geleceğimiz ve ileride çocuklarımız da buraya gelip hava alacaklar. Bu durumdan dolayı biz mutsuzuz. Yetkililerin bu durum ile ilgili ne gerekiyorsa yapmalarını istiyoruz. Aslında bu etkinlik mizah amaçlı yaptık ama bu mizahın altında acınası bir durum var. Van Gölü suyu bayağı bir azaldı. Amacımız yetkili kişilere kendimizi gösterebilmektir" dedi.