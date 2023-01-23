Kış mevsiminde eksi 46.4 dereceyi bulan Çaldıran’da bahar

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan ve 9 Ocak 1990 tarihinde eksi 46.4 dereceyle rekor kıran Van’ın Çaldıran ilçesinde bu mevsimde karın yağmaması ve bahardan kalma günlerin yaşanması herkesi şaşırtıyor.

ÇEVRE 23.01.2023, 12:41 23.01.2023, 12:49
Kış mevsiminde eksi 46.4 dereceyi bulan Çaldıran’da bahar

Önceki yıllarda kış mevsiminde kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran, bu yıl en kurak dönemini yaşıyor. 2050 rakımıyla bölgenin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Çaldıran’da bahardan kalma günler yaşanıyor. Kar yağışının olmadığı ve hava sıcaklığının önceki yıllara oranla çok yüksek olduğu ilçedeki kuraklık herkesi kara kara düşündürüyor.

Türkiye’nin en soğuk ve kar yağışının en fazla olduğu yerleşim alanlarının başında gelen Çaldıran ilçesinin etrafındaki yüksek dağlarda bile kar bulunmuyor. 9 Ocak 1990 tarihinde eksi 46.4 dereceyle rekor kıran ilçede bugünlerde çocuklar boş arsalarda top oynarken, yetişkinler ise kahve önlerinde çay içerek güneşin tadını çıkarıyor.

Sıcak havada güneşin tadını çay içerek çıkaran İkram Bilicitürk, “Çaldıran’da bu sene havalar çok güzel gidiyor. Geçen sene havalar eksi 20 ile 25 derece, hatta eksi 30 dereceyi bile buluyordu. Maşallah bu sene kar yok, havalar çok güzel. Büyüklerimize soruyoruz, tarihte böyle bir hava yaşanmamış. Allah’ın hikmeti, dağlarda bile kar yok. Şu an arkadaşlarla oturmuş güneşin altında çay içiyoruz. Geçen sene bu vakitler mont giyerken, bu sene gömlekle geziyoruz” dedi.

Abdurrahman Kedali ise Çaldıran’ın soğuğu ve karıyla meşhur bir ilçe olduğunu belirterek, “Eksi 40 ile 45 dereceyi yaşıyorduk. Bu mevsimde iki metre kar yağıyordu. Kışı bitirdik kar yok, soğuk yok. Bu da kuraklığın habercisidir. Temennimiz bundan sonra rahmet yağacak, bu kuraklık ise çiftçimizi ve vatandaşımızı etkilemez” ifadelerini kullandı.İHA

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Bandırmaspor 19 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Ö.K Yeni Malatya 20 16
17. Altınordu 20 16
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15