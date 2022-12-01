Kış Lastiği Uygulaması Başladı

Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı. Denetim Van- Erciş karayolu üzerinde gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Yasin Durusulu, kış lastiğinin bulunduğumuz konum itibarıyla önemli olduğunu ifade etti. Durusulu, “Vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat tedbirleri amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak şehir içi ve şehirlerarası kış lastiği denetimlerimiz başladı. Bu kapsamda şehirlerarası kara yollarında yolcu ve yurt içi taşıma alanını kullanan taşlardan her yılın 1 Aralık itibariyle takip edilen yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunluluğu getirilmiştir.

Kamyon çekici, tanker ve otobüs türü, ağır vasıta olarak tabir ettiğimiz araçlar ve kamyonet minibüs ve ticari otomobillerin lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Özellikle Van ilimizin kış şartları da göz önünde bulundurulacak olursak kış lastiği kullanalım. O tercih değil bir zarurettir.

Vatandaşlarımızdan isteğimiz kış lastiği kullanmaları ve güvenli bir trafik ve seyahat ortamı oluşturmalıdır. Kaza riskini en aza indirmek gerekir. Vatandaşlarımızın trafik güvenliğini gösterdiği özenden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Öte yandan vatandaşlarda kış lastiğinin can ve mal kaybının azalması için önemli olduğunu belirterek, herkesin kurallara uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Yenidoğugazetesi