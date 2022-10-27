Kış gelmeden bozuk yollar yapılsın!

Doğu Anadolu bölgesinin en kalabalık şehirlerinden biri olan Van’da yol sorunu bitmek bilmiyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu yerlerde yayalara geçiş önceliğinin verilmemesi, trafik kurallarına uyulmaması ve yapılan çift sıra parkların yanında bu sorunlara bir de bozuk yollar eklendi. Yağışların başlamasıyla birlikte Van’da hem can hem de mal kaybının yaşanmaması için bozuk yolların tekrardan yetkililer tarafından onarılması gerekiyor. Vatandaşlar kış gelmeden bozuk yolların yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

“ ARA SOKAKLAR ÇAMURDAN GEÇİLMİYOR”

Sonbahar aylarının gelmesiyle kendini gösteren yağışlar, bozuk yollarda çamura neden olurken vatandaşların da sokak aralarında geçişini zorlaştırmaya devam ediyor. Özellikle mecburi geçişi kullanan bazı vatandaşlar, “ Yolların bu halleri bizleri çok zorluyor. Ara caddelerinde diğer yerler gibi yapılmasını istiyoruz. Vatandaş olarak çamurlu yollar yüzünden mağduruz. Kış geldi ve yağışlarla birlikte kentte hem alt yapı hem de bozuk yol sorunu yeniden yaşanmaya başladı. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu yollar acilen onarılmalıdır.” Dedi.

“ YOLLAR KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ”

Yağışların etkisiyle beraber yollarda derin çukurlar oluştuğunu ve köstebek yuvasını andırdığını belirten bir başka vatandaş ise, “Evlerimize giderken, çocuklarımızı okullarına götürürken, iş yerlerimize giderken, hastalarımızı hastanelere yetiştirirken bozuk yollar yüzünden çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımız bu mağduriyetten çok daha fazla etkileniyor. Bazı belediyeler yollara sadece yama yapmakla yetiniyor ancak bu da ne yazık ki yeterli olmuyor.” İfadelerini kullandı.

“SADECE ANA CADDELERE ÖNEM VERİLİYOR”

Kentte bulunan ara yollara yeterli önemin verilmediğini belirten bir başka vatandaş, sadece Cumhuriyet Caddesi ve Beşyol Meydanı gibi caddelere önem verildiğini söyleyerek, “Ben motosiklet sürücüsüyüm. Bazen ara sokaklara girmek mecburiyetinde kalıyoruz. Çukurlu yollarda defalarca kaza riski atlattık. Yollar gerçekten çok kötü. Şimdi üstüne bir de yağışlar eklendi, yollar çamurdan geçilmiyor. Kışın insanlar ne yapacak. Yetkililer ara sokaklara da gereken önemi vermelidir.” Dedi.

Yenidoğugazetesi